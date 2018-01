Ampliação do quartel dos Bombeiros de Fajões adjudicada 14 jan 2018, 16:04 A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fajões , em Oliveira de Azeméis, adjudicou o projeto de ampliação e requalificação das atuais instalações do quartel por cerca de 389 mil euros.



A maior fatia do financiamento (85%) é suportado com fundos europeus pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR).



As obras permitirão melhorar as condições do espaço, reduzir o tempo de resposta e aumentar a eficácia da atuação dos soldados da paz.



O prazo de execução dos trabalhos é 180 dias.



A corporação espera reforçar a operacionalidade e melhorar o tempo médio de resposta.



O quartel foi erguido em 1997.

