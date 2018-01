Beira-Mar em Canedo com o objetivo de prolongar ciclo vitorioso 14 jan 2018, 01:16 O Beira-Mar está a contar com dificuldades na deslocação ao reduto do Canedo, desvalorizando a posição ocupada na classificação, antepenúltimo com oito pontos.



"É um adversário que se reforçou, demonstra a ambição de querer melhorar o lugar em que está, é para terem melhores resultados, já vão apresdentar novos jogadores", lembrou o treinador aveirense na antevisão da próxima jornada do principal campeonato distrital.



O Beira-Mar parte, ainda assim, determinado em chegar à terceira vitória consecutiva para o campeonato.



"Temos preparado o jogo não em função do Canedo, mas do nosso jogo e da nossa equipa. O Canedo merece-nos muito respeito, sabemos que podem surpreender. Mas estamos fortes, unidos, e a encarar o jogo como uma final para somar mais três pontos e prolongar as vitórias", vincou Cajó.



A equipa aveirense teve a preocupação de fazer treino em relvado sintético, para de alguma forma poder contrariar um adversário que está mais habituado a esse tipo de terreno de jogo. O Canedo vem de duas derrotas, com o Lourosa e o São João de Ver. Os aurinegros, terceiros classificados a par do Bustelo (28 pontos) procuram a terceira vitória consecutiva [mais informação].

