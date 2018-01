O Illiabum Clube regressou aos bons resultados com um suado triunfo no reduto do Sport Club Lusitânia (95-97, que trocou de treinador (saída de Hugo Salgado e entrada de Iñaki Martín) e que averbou a quinta escorregadela seguida.



Foi um jogo muito disputado e emocionante, com o emblema açoriano a tomar o comando do marcador no primeiro período (27-16), mas depois seguiram-se dois quartos com supremacia da turma de Ílhavo (23-33 e 4-22)..



Com o placard em 54-71 à entrada para os derradeiros dez minutos, podia ficar a ideia da questão estar resolvida, mas o Lusitânia puxou dos galões e apontou 38 pontos, destacando-se um parcial de 20-0 que deixou tudo em aberto, mas o conjunto orientado por Pedro Nuno resistiu

A Oliveirense Basquetebol deu-se bem na deslocação ao reduto do Galitos Futebol Clube, somando mais um triunfo (60-86) e consolidando assim a segunda posição, à espera do resultado do clássico entre FC Porto e Sport Lisboa e Benfica.



No primeiro período, a equipa da casa terminou na frente (23-20), mas um parcial de 8-25 no segundo quarto colocou o resultado em 31-45 a favor do conjunto orientado por Norberto Alves, vantagem essa que viria a ser mais alargada até final.



A Ovarense Basquetebol voltou a vencer, agora na Arena Dolce Vita diante do Futebol Clube Barreirens (76-61), última classificado, mas que vinha embalado pelo primeiro triunfo, há uma semana (mais informação aqui).