Rui Rio vence eleições no PSD / Ex-autarca teve vitória categórica em Aveiro (JN) 14 jan 2018, 00:44 Rui Rio venceu a corrida à liderança do PSD, com vitórias na maioria das distritais já apuradas.



No distrito de Aveiro, Rui Rio venceu de forma categórica, com mais um milhar de votos do que o seu o oponente: 2782-1685 (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)