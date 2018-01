Defensora do património navegável da Ria de Aveiro dá um contributo especial para ajudar a preservar as embarcações mais típicas.

"O sonho comanda a vida". Uma década depois da ideia, concretizou-se: Etelvina Almeida tornou-se a feliz proprietária de uma das embarcações mais tradicionais da Ria de Aveiro.



"Foi uma aventura ter esta bateirinha. É pelo fascínio e admiração. Mas também por querer colaborar e participar na preservação deste património lagunar que corre risco de se perder", conta a designer, estudiosa e divulgadora das vivências ribeirinhas que contou com o apoio familiar para chegar a bom porto.



A bateira batizada de "A menina da Ria" está como nova graças à arte do mestre Zé Rito, que trabalha no estaleiro da praia do Monte Branco, na Torreira, Murtosa.



Pronta a navegar por uma só pessoa, se for necessário, pelos canais mais pequenos, esteiros, cumprindo as suas várias funções originais, de caça, pesca, transporte ou passeio. A remos, vara ou vela.



"A minha grande paixão é o moliceiro, se pudesse escolher... É o que mais me seduz, mas outros valores se impõem", contou Etelvina Almeida, que se dedica também à fotografia.



O bota abaixo vai merecer festa a agendar. Para já, fica um "alerta". "É uma paixão navegar pela ria. Pretendo, humildemente, dar um pequeno contributo para a preservação das embarcações tradicionais que se estão a perder. Mas também as tradições, as festas e costumes", referiu.



Atraída desde menina pelos canais e pelas salinas, dos tempos de passeios de mercantel até à casa abrigo de São Jacinto, Etelvina Almeida encontra na ria "inspiração e tranquilidade".



"Perda de grande parte do património"

"Anos mais tarde", na Universidade de Aveiro, o curso de Design (Comunicação e Industrial) leva-a a aprofundar a pesquisa, em terra e na água. Um levantamento do património que ligou os extremos do Norte ao Sul, do Carregal a Mira. O que era para ser uma tese de mestrado de dois anos exigiu quatro anos de estudo.



A dissertação "Embarcações Tradicionais da Ria de Aveiro, um olhar pelo Design" está concluída desde 2012, atualizada entretanto, mas à espera de um patrocinador para ser publicada. São 300 páginas, mais de 500 fotografias.



Muitas horas de observação, a acompanhar construções e reparações, a fazer medições, desenhos, registos, a falar com pescadores, a conhecer os costumes, junto das entidades (ver blog).



As conclusões também permanecem atuais e surgem em tons cinzentos: "O estado da arte ? É a perda de grande parte do património, desta riqueza etnográfica, e a sua desvalorização identitária, nomeadamente das embarcações tradicionais.



Ultimamente alguns bota abaixo de barcos moliceiros construídos de raiz ou reparados evidenciam um esforço, sobretudo de privados, "com muito entusiasmo e muito custo", para a inversão do declínio. "São necessários incentivos", reivindica a investigadora.



Etelvina Almeida não desvaloriza o empenho dos operadores marítimo turísticos de Aveiro mas prefere ver os moliceiros "preparados para navegar à vela e a participar em regatas, que são muito poucos". Por isso, "algo mais terá de se fazer". Desde logo, para preservar o maior dos barcos tradicionais da Ria, o mercantel / saleiro, dos quais só restam algumas réplicas. O autêntico está em doca seca, no Museu Marítimo de Ílhavo.