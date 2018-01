PRIO e Agrupamento de Escolas Rio Novo do Príncipe – Cacia distinguidos nos Green Project Awards 2017 12 jan 2018, 22:00 A PRIO Combustíveis, empresa com sede no Porto de Aveiro, é uma das vencedoras do Green Project Awards 2017.



A fornecedora de combustíveis foi distinguida na categoria "Gestão Eficiente de Recursos" pelo projeto "PRIO TOP LEVEL – Waste to Biofuels", informa um comunicado.



O Green Project Awards (GPA) é uma iniciativa nacional da Agência Portuguesa do Ambiente, GCI e da Quercus para reconhecer "boas práticas em projetos que promovam o desenvolvimento sustentável".



A PRIO TOP LEVEL é uma joint venture entre a PRIO e a Hardlevel para a recolha de óleos alimentares usados (OAU) e a sua utilização na produção de biodiesel avançado.



Um investimento de 3 milhões de euros e prevê no final de 2020 a instalação de 850 oleões de norte a sul do país.



A PRIO garante a alocação de pontos de recolha dos oleões, que por sua vez são transportados, tratados e armazenados pela Hardlevel. No final, vão para produção de biodiesel na PRIO.



Ao longo de dez anos, o concurso já distinguiu mais de 120 projetos em Portugal, num total de mais de 1400 candidaturas recebidas.



Os vencedores do GPA’17 foram conhecidos hoje na conferência "A cidadania e o futuro da sustentabilidade", na Alfândega do Porto que contou com a presença do Ministro do Ambiente, entre outros convidados (ver press).



Na categoria "Iniciativa Jovem", referência para a menção honrosa atribuída ao Agrupamento de Escolas Rio Novo do Príncipe – Cacia, que concorreu com o projeto "Educar para a Sustentabilidade".

