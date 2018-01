Património arqueológico local identifica espaços do pólo escolar de Escariz, em Arouca 12 jan 2018, 21:39 Mamoas, Castelo, Dólmen, Via Romana e outros sítios histórico-arqueológicos identificam, a partir 12 de janeiro, as salas de aula e outros espaços escolares do Pólo Escolar de Escariz. Durante a sessão de descerramento das placas identificativas foi, também, apresentado o projeto educativo «O Passado Ilustra a Escola» e, com estas ações, assinalou-se a abertura oficial do Ano Europeu do Património Cultural, deliberado pelo Parlamento Europeu para 2018.



A sessão, presidida por Margarida Belém, presidente da Câmara Municipal de Arouca e da Direção da AGA – Associação Geoparque Arouca, contou com a presença de António Duarte, coordenador executivo da AGA, Albino Oliveira, presidente da Junta de Freguesia de Escariz, Sílvia Vasconcelos e Vítor Moreira, presidentes das Associações de Pais do Agrupamento de Escolas de Escariz e Vítor Venceslau, presidente da Direção do respetivo Agrupamento. Os alunos e auxiliares do respetivo agrupamento de escolas, os técnicos da AGA, responsáveis pelo projeto educativo, e os técnicos da autarquia, afetos a esta ação, também, marcaram presença.



Conscientes da importância do património arqueológico, que a freguesia de Escariz alberga, a AGA, em parceria com o Município de Arouca e o Agrupamento de Escolas de Escariz, consideraram crucial desenvolver o projeto educativo «O Passado Ilustra a Escola», que pretende divulgar e sensibilizar os alunos para a importância da conservação deste legado, bem como, desafiar os participantes a conceber ilustrações, baseadas na identificação dos diversos espaços escolares.



Na próxima segunda-feira, 15 de janeiro, este projeto educativo terá início, recorrendo a saídas de campo e sessões de esclarecimento, acerca da importância da conservação do património histórico-arqueológico local.



