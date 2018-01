Militares do Núcleo de Investigação Criminal de Águeda detiveram, ontem, um indivíduo de 17 anos por tráfico de estupefacientes.



A investigação surgiu através de informações recolhidas pela GNR, no âmbito do Programa Escola Segura, culminando com a detenção do indivíduo na posse cerca de 140 doses de haxixe, "que alegadamente seriam para distribuição na comunidade escolar."



O detido foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de Termo de Identidade e Residência (TIR),aguardando em liberdade o desenrolar do inquérito.