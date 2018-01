CHBV com 1,3 milhões de euros para projetos de integração dos cuidados de saúde 12 jan 2018, 17:49 O Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) tem oito projetos aprovados para integração de cuidados aos utentes, informa uma nota de imprensa.



No âmbito do Programa de Incentivo à Integração de Cuidados(PIIC), estão previstas ações no valor de 1,3 milhões de euros "que se traduzem numa clara aposta na inovação, qualidade e promoção da integração efetiva entre os cuidados primários, os cuidados hospitalares e outros parceiros da comunidade."



"A Cardiologia na Comunidade", "Via Azul da Diabetes", "RIA – Resposta para a Intervenção Atempada - projeto para a intervenção precoce e prevenção da recidiva na depressão", "Já cuidou dos seus ossos?", "Hospital Domiciliário", "Unidade de Visitas Domiciliárias", "Patologia Clínica", "internalização dos exames laboratoriais requisitados pelos Cuidados de Saúde Primários", "Rastreios do cancro do cólon e reto" foram os projetos desenvolvidos.



Medidas para melhorar o nível da prevenção, reforçando a autonomia e a responsabilidade dos cidadãos no controlo e na gestão dos assuntos que dizem respeito à sua saúde e à correta utilização dos serviços de saúde.



O CHBV procurou "reforçar o diagnóstico das necessidades em saúde da população", bem como "implementar boas práticas assistenciais e organizacionais que asseguram elevados níveis de acesso, qualidade e eficiência no SNS."



Segundo o comunicado, "a concretização destes projetos, que decorrerá em 2018 e 2019, faz com que o CHBV contribua para um sistema de saúde mais centrado nas pessoas, baseado em trabalho de equipas multidisciplinares e focado na promoção e inovação em saúde." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)