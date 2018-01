O Comando Territorial de Aveiro, através do Núcleo de Investigação Criminal de Ovar, deteve três pessoas (duas mulheres e um homem) por tráfico de estupefacientes no concelho vareiro.



"As detenções decorreram no seguimento de uma investigação, que decorre há três meses, em que os detidos são suspeitos de tráfico de droga no distrito de Aveiro", refere uma nota da Guarda.



Os detidos, com antecedentes pela prática do mesmo tipo de crime, foram presentes no Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro, durante a tarde de ontem, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.



A ação envolveu dez buscas (seis em residências e quatro em viaturas), durante os dias 9 e 10 de janeiro, resultando na apreensão de 49 doses de heroína, 11 gramas de crack e duas embalagens de metadona.



Os suspeitos estavam ainda na posse de 2070 euros em numerário, oito telemóveis, dois computadores e material para corte e acondicionamento do produto estupefaciente que a GNR também apreendeu.