Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis e Águeda são os municípios com mais sinistralidade no distrito 12 jan 2018, 13:45 O Comando Territorial de Aveiro registou no ano passado 45 vítimas mortais resultantes dos 7709 acidentes de viação que ocorreram nas estradas do distrito.



Aveiro foi o quarto distrito com mais mortes e o quinto em número de acidentes.



O balanço dá conta de 96 feridos graves e 2533 feridos leves, "a maioria dos quais frutos de acidentes sofridos nas autoestradas e em arruamentos."



Segundo a GNR, Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis e Águeda foram os municípios onde em 2017 ocorreram mais acidentes.



"Alertamos para que em 2018 os condutores sejam mais prudentes no exercício da condução, para que em conjunto possamos diminuir a sinistralidade rodoviária", refere a nota da Guarda.

