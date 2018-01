Banco Alimentar de Aveiro assaltado novamente 12 jan 2018, 10:20 O Banco Alimentar Contra a Fome de Aveiro voltou a ser assaltado durante esta madrugada, presume-se. O alerta terá sido dado pelos colaboradores após a entrada ao serviço, já de manhã. A PSP já está no local a fazer diligências. A presidente do Banco Alimentar de Aveiro, Odete Marques, confirmou apenas atos de vandalismo. No entanto, segundo foi possível apurar, os assaltantes arrombaram uma parede a partir do armazém contíguo para levar artigos alimentares diversos (arroz, óleo e leite, entre outros), que estavam ainda por quantificar em concreto. As instalações da rua dos Andoeiros, ocupadas desde o final de 2017, foram assaltadas a 4 de dezembro passado, na madrugada após um fim-de-semana de recolha. Na altura, os larápios entraram por um buraco aberto também a partir do pavilhão contíguo e levaram cerca de 400 quilos de bens alimentares e material informático diverso. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

