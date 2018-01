Aveiro sem programa para o Ano Europeu do Património Cultural 12 jan 2018, 10:03 O PS voltou a questionar a ausência de iniciativas do município de Aveiro no âmbito do Ano Europeu do Património Cultural, que se assinala durante 2018 por proposta da Comissão Europeia. "Não vemos por parte da Câmara propostas para ir ao encontro dos objetivos que consideramos importantes", alertou o vereador Manuel Oliveira de Sousa, ontem, durante a reunião pública do executivo. O eleito quis saber se estava a ser preparado algo da parte do município ou se existem ações no âmbito intermunicipal para corresponder ao desafio europeu de promoção da diversidade e diálogo intercultural cultural. Ribau Esteves, líder da edilidade, adiantou que "não existe um programa" definido, embora certas iniciativas culturais, já previstas no plano de ativididades, possam "integrar-se na ambiência" do ano europeu. O edil garantiu o acompanhamento das iniciativas da União Europeia através da representação que tem no Comité das Regiões e lembrou o empenho municipal na candidatura a Capital Europeia da Cultura de 2027. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)