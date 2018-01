O presidente da Câmara de Aveiro desmentiu, no início da reunião pública do executivo esta tarde, que esteja previsto estacionamento pago na renovada rua Luís Camões, junto à urbanização Carramona, no centro de Esgueira.



Ribau Esteves abordou o assunto na sequência de uma “campanha” com panfletos anónimos “plastificados e tudo” dando conta que após a requalificação em fase de conclusão seriam colocados parquímetros.



Os panfletos surgiram “pela calada da noite” sem indicação dos autores. “Não ficámos a saber se são a favor ou contra”, ironizou.



O edil aproveitou para “deixar claro” que o estacionamento não será pago. “Não existe essa perspetiva, neste mandato não será seguramente”, assegurou.



"Ratos e cobras"convivem com moradores na Estrada Nova do Canal

Já no período aberto à participação dos munícipes, a Câmara ouviu uma morada na Estrada Nova do Canal, junto à capela das Barrocas, que trouxe alertas para a falta de limpeza de terrenos desocupados contíguos às residências anteriormente feitas “em carta”, que não teve a resposta esperada.



A porta voz dos moradores mostrou-se assustada com a presença de “ratos e cobras” que invadem a zona. “Suplico-lhe, mande limpar aquilo. Os terrenos não são da Câmara, mas os donos deviam pagar coimas”, afirmou depois de dar conta das queixas e indignação na forma de rimas.

O presidente do município comprometeu-se "a verificar" o problema, lembrando que não é fácil obrigar os proprietários a intervir nestes casos, mas existem "situações excepcionais" que podem levar a acionar medidas para obrigar a trabalhos de desmatação e limpeza.