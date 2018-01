A Câmara de Aveiro escolheu a Veolia Portugal SA para entregar a concessão da recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). Uma adjudicação por 13,2 milhões de euros, o valor base do concurso, por oito anos, que permitirá baixar em 30 por cento os custos, afirmou o presidente da Câmara, Ribau Esteves. A SUMA, atual concessionária, que ficou em quarto lugar, recorreu para os tribunais da decisão camarária de não renovar o serviço, tendo apresentado uma impugnação pela via judicial. Os eleitos do PS votaram contra a adjudicação, considerando que o processo em causa não foi preparado "atempadamente e deixou dúvidas", explicou Manuel Oliveira de Sousa. "Reforçamos o que temos dito sobre a decisão política: fomos a favor de rever o contrato em vigor e poupar ao erário público e finanças do municípios os encargos que tinha. Mas não nos sentimos confortáveis que passado o tempo desde feveireiro até notificação da Suma, não era necessário o que provocou o processo em tribunal. Podia ser atempadamente preparado, como estava no contrato e ficar esta núvem jurídica", vincou o eleito socialista. Independentemente da contestação judicial em curso, a autarquia vai avançar com o novo contrato e solicitar visto do Tribunal de Contas. Ribau Esteves criticou a incoerência ´rosa´ neste assunto. "Dá-se a bizarria de ser contra a renovação e depois quando abrimos o concurso é contra. Não há outro caminho. Algo aconteceu para o PS mudar radicalmente de posição", comentou. O concurso teve duas reclamações, nomeadamente das empresas que ficaram em segundo e quarto lugar. No entanto, o júri manteve a decisão tomada. Discurso direto "A Câmara faz uma avaliação muito positiva do trabalho da Suma. Mas a lei impõe um novo concurso. Há um conjunto de matérias que queremos mudar e também reduzir o custo da factura que é cara demais. Vê-se pelas propostas que estamos a pagar demais - Ribau Esteves, presidente da Câmara [ouvir declarações completas nas galerias relacionadas].