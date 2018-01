Câmara de S. João da Madeira prepara medidas de proteção à mobilidade 11 jan 2018, 14:46 O Presidente da Câmara Municipal de São João da Madeira deu instruções aos serviços da autarquia para procederem ao “levantamento e caracterização de todos os atropelamentos ocorridos na cidade nos últimos 10 anos”. No seu primeiro despacho de 2018, Jorge Vultos Sequeira determina que, no âmbito desse levantamento, a elaborar no prazo de 30 dias, sejam identificados e descritos “os locais das ocorrências, as suas causas e consequências e a dinâmica dos factos”. Este trabalho será assegurado pela técnica municipal da Proteção Civil, com o acompanhamento do Vereador José Nuno Vieira, que tem a responsabilidade pela área do Trânsito e Mobilidade na autarquia sanjoanense. Os resultados do levantamento serão depois analisados em conjunto com técnicos do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), “com vista à apresentação de medidas concretas de proteção da mobilidade”. Esta decisão é tomada pelo Presidente da Câmara “tendo em conta a frequência com que ocorrem atropelamentos de peões no tecido rodoviário da cidade, especialmente nas vias de circulação centrais, e o alarme social que esta situação gera”. Uma situação que exige a adoção de “medidas adequadas e estruturais”. Município de São João da Madeira Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

