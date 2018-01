A companhia de teatro Efémero faz uma forte aposta na formação, enquanto, explica Vitor Correia da direção, procura também definir um projeto de sustentabilidade e espera maior atenção municipal à atividade.



O que pretende a Efémero com esta nova formação em teatro que está a dinamizar localmente?

O objectivo deste 9º Curso de Formação para o Teatro Amador, à semelhança das edições anteriores, é o mesmo de sempre: promover um maior conhecimento das artes cénicas e fomentar a vontade de participação em iniciativas culturais ligadas ao Teatro.

Os resultados têm sido por demais positivos pois frequentemente encontramos pessoas que participaram em edições anteriores e que hoje em dia estão ligadas às mais variadas estruturas, quer de âmbito amador quer até no capítulo profissional, após terem prosseguido com os estudos nesta área.



Que áreas contempla e quem pode participar?

O curso é composto por 3 ateliers: expressão dramática, movimento e interpretação. Será realizado no Estaleiro Teatral e terá início a 16 de Janeiro (terça-feira) pelas 21:30, para uma primeira reunião entre todos os participantes. O curso decorrerá até finais de Maio. Destina-se a pessoas maiores de 16 anos que queiram ter uma primeira experiência nesta área. Este curso, tal como os outros, terminará com a apresentação de um espectáculo aberto ao público.



Quem são os formadores?

Ivo Prata (expressão dramática), Claudinei Garcia (movimento) e Vítor Correia (interpretação)



Como está a Efémero?

À procura de um projecto de sustentabilidade que a defina para os próximos anos.



Quais as vossas principais atividades?

Criação, formação e acolhimento.



Quais as maiores carências?

Ter um quadro de pessoal mais alargado nas diferentes áreas.



Já resolveram o diferendo com a Câmara? Os apoios foram regularizados?

A situação está sanada. Dentro do projecto de sustentabilidade que procuramos é evidente que uma das questões passará pela procura de várias formas de apoio.



Que novidades e apostas para 2018?

Uma das novidades reside no facto de irmos promover um segundo curso de formação, este destinado a antigos participantes nos cursos da Efémero e que têm manifestado vontade de continuarem a adquirir maior conhecimento da prática teatral. Este curso não terá divulgação oficial pois os contactos são feitos pessoalmente. Será um curso de prática avançada com início ainda em Janeiro e do qual resultará um espectáculo com estreia marcada para Junho.

Iremos apostar também no teatro para a infância com uma produção prevista para o segundo semestre.

Fora isso, continuamos a apostar no acolhimento como forma de diversificação de públicos. Assim continuaremos a receber as inúmeras escolas artísticas e associações culturais de Aveiro e arredores. E, sempre que for viável, outras estruturas artísticas do país.



Como está o teatro em Aveiro?

Vivendo cada vez mais da grande carolice de pessoas dedicadas.



A política cultural do município é adequada?

Que política?!



Existem intercâmbios com outros grupos locais? E com o Teatro Aveirense?

Sem intercâmbio a nossa tarefa estaria muito mais dificultada. Ele acontece já de forma natural com algumas das estruturas da cidade que partilham a convergência de vários pontos de vista. Quanto ao Teatro Aveirense, penso que ainda tem que encontrar o seu próprio caminho, dentro dos inúmeros teatros municipais com projectos singulares que existem em seu redor. O problema é que muitos deles existem há menos tempo e já estão mais implantados na comunidade que servem.