Estarreja prepara-se para a folia do Carnaval (Voz da Ria) 10 jan 2018, 19:16 Tudo começa já no próximo sábado, dia 13 de janeiro, com as Oficinas de Figurinos e Gigantones, e as visitas à Fábrica da Fantasia, ou seja, às sedes dos grupos e escolas de samba.



Em 2018, o Carnaval de Estarreja promete muitas novidades, a começar pelo local dos desfiles que deixará de ser junto à praça Francisco Barbosa e passará para o Parque Municipal do Antuã (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

