A Unidade de Ação Fiscal, através do Destacamento de Ação Fiscal do Porto, informa que desmantelou, ontem, uma rede de contrabando de tabaco em várias cidades dos distritos do Porto, Braga e Aveiro, onde foram apreendidos 2600 maços e 98 mil euros em dinheiro.



A Guarda procedeu a buscas e identificou suspeitos no âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto, no qual se investiga "uma rede de contrabando de tabaco que, de forma organizada e reiterada, se tem dedicado ao comércio ilícito de cigarros."



Os militares realizaram 22 buscas domiciliárias e 25 não domiciliárias em várias cidades dos distritos do Porto, Braga e Aveiro, que resultaram na constituição de oito arguidos, com idades compreendidas entre os 30 e 65 anos, os quais ficaram sujeitos a Termo de Identidade e Residência (TIR).



Da operação resultou a apreensão de cerca de 52 mil cigarros (2.600 maços), sem estampilha fiscal, 98 mil euros em numerário e 9 mil euros em cheques, assim como sete viaturas, 35 telemóveis, computadores e periféricos, 135 litros de aguardente, uUma arma branca e dois aerossóis de defesa em situação ilegal.



No decurso desta investigação, tinham já sido anteriormente detidos cinco indivíduos, apreendido cerca de 1 milhão de cigarros (com valor estimado superior a 200 mil euros) e quatro viaturas.