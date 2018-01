BE alerta para problemas com semáforos da EN235, junto a Mamodeiro 10 jan 2018, 12:48 Os semáforos da EN235 no cruzamento em Mamodeiro, próximo do acesso de Aveiro Sul à A1, estão desligados há vários dias condicionando a circulação de peões e veículos em geral.



Um alerta feito pelo Bloco de Esquerda que garante existirem queixas da parte dos moradores locais.



Os bloquistas questionaram o Ministério que tutela as Infraestruturas de Portugal e a Câmara Municipal sobre esta situação "que agrava as condições de segurança daquela via, solicitando os motivos para a paragem e a data para que voltem a ser ligados."



Os semáforos foram introduzidos em 2013 após protestos dos moradores face aos vários e graves acidentes que ocorriam naquela cruzamento.



"O Bloco de Esquerda pretende que os semáforos voltem ao funcionamento no imediato para proteger a população e aumentar a segurança da via. Caso se considere que seja necessário a reformulação do cruzamento para uma maior segurança, até esse momento a via deve permanecer com condições de segurança, com os semáforos ligados", refere um comunicado. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

