O homem que matou a esposa, em Esmoriz, Ovar, foi hoje condenado, em cúmulo jurídico, a 15 anos e meio de cadeia por homicídio qualificado e posse de arma proibida. Uma pena que fica próximo do mínimo da moldura.

A vítima foi agredida à paulada e esfaqueada durante uma discussão familiar , a 25 de março do ano passado, um sábado, após o almoço.

O arguido de 50 anos, que confessou no essencial da acusação a autoria do crime, estava casado com a falecida há quase 25 anos.

O juiz presidente notou que a vítima contribuiu para a má relação, mas sublinhou a "frieza de ânimo" da atitude do homem. Primeiro agrediu a mulher à bastonada e quando esta implorava por socorro à janela de casa, sem poder fugir, esfaqueou-a pelas costas.

De resto, o indivíduo relatou no julgamento como durante a discussão partiu para as agressões da esposa de 50 anos, empregada doméstica, na cabeça com pancadas de um bastão no hall. Isto sucedeu, disse, depois de alguém tocar à campaínha de casa, tendo visto pela janela um homem aproximar-se, que supôs ter sido chamado pela mulher.

Depois perseguiu-a para a marquise, onde desferiu o golpe fatal com uma faca de cozinha, que atingiu o torax.

Após telefonar ao filho dando conta do sucedido, o homicida manteve-se dentro de casa sem prestar auxílio à vítima, o que só aconteceu com a chegada dos bombeiros e GNR.

Por não haver outra versão, o tribunal deu como provada a do arguido, segundo o qual, após as agressões fez a chamada telefónica e ficou com a perceção que a mulher estava morta, deslocando-se ao quarto para mudar de roupa.

Aquando do início do julgamento, quando o juiz presidente questionou os motivos das agressões, o homem quebrou a frieza do relato e emocionou-se atribuindo as discussões ao facto da esposa ser uma pessoa "muito conflituosa", ficando-lhe com os cartões ATM, nomeadamente quando deixar o lar para ficar em Espinho com os pais a pretexto de querer o divórcio.

O tribunal aplicou as penas parcelares de 15 anos pelo homicídio e um ano e meio pela posse de arma proibida.

Segundo o juiz presidente explicou, foi tido como atenuante não só a confissão como o arrependimento evidenciado pelo arguido, "nomeadamente a auto-censura por privar o filho da mãe. "

A defesa a cargo da advogada Teresa Azevedo pondera recorrer do acórdão por discordar da agravação por "frieza de ânimo", lembrando o contexto familiar, com a vítima "a complicar a vida do arguido".

(em actualização)

