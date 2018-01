Autarquia de Albergaria-a-Velha atribuiu 117.500 euros a IPSS locais 10 jan 2018, 09:49 A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha atribuiuum apoio financeiro no montante total de 117.500 euros a 11 Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho com respostas sociais reconhecidas pela Segurança Social. O subsídio, atribuído no âmbito do Programa de Apoio às Instituições de Solidariedade Social (PAIPSS), visa incrementar as novas atividades desenvolvidas pelas IPSS e que não se enquadram no financiamento regular de outras entidades públicas. O valor é definido de acordo com critérios objetivos, tais como o número de respostas, o número de utentes, a área geográfica de intervenção, a participação nas iniciativas da Rede Social, os acordos e parcerias com o Município, entre outros. Os apoios a atribuir por IPSS têm um limite máximo de 12 500 euros e um mínimo de 7500 euros. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

