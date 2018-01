Vereador do PS na Câmara de Ovar acredita que novo desassoreamento da Ria não repete erros do passado 10 jan 2018, 09:36 O executivo camarário de Ovar aprovou por unanimidade o Relatório de Conformidade Ambiental do projeto de execução de transposição de sedimentos para otimização do equilíbrio hidrodinâmico na Ria de Aveiro – Canal de Ovar. Numa nota difundida após a deliberação, o vereador do PS Vitor Amaral refere como positivo o facto da proposta evidenciar "a preocupação de não repetir o erro da última drenagem da Ria, fazendo-se a deposição dos sedimentos (massa de lamas com areias muito finas) no reforço da proteção do território ribeirinho, nomeadamente nas povoações da Tijosa, Marinha e Ribeira, entre outras, sem comprometer a qualidade dos terrenos marginais." A extensão da dragagem no concelho será superior a 30Km, com movimentação de cerca de 400.000 m3 de sedimentos. O presidente da Câmara, Salvador Malheiro (PSD), informou que iria ter uma reunião com o Ministro do Ambiente. Para Vitor Amaral, que foi candidato à edilidade em outubro, será de esperar "um bom resultado, até porque o Ministro conhece bem a região " e garantiu "a vários vareiros presentes numa reunião realizada há cerca de meio ano em Ovar, que estava sensibilizado para esta questão e que o seu ministério faria uma grande aposta na nossa região." Notícias Relaccionadas 18 dez 2017, 17:10 Projeto de desassoreamento da Ria ´encolhe´ 180.218 metros cúbicos Classifique esta notícia: Sem classificação

