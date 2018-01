Capitania do Porto de Aveiro alerta para agravamento da agitação marítima 09 jan 2018, 23:16 A previsão meteo-oceanográficas, com base nos dados fornecidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), indica um novo agravamento da agitação marítima até ao final de quinta-feira, com ondas de noroeste com 4 a 6 metros, podendo a altura máxima atingir os 10 metros, alerta a Capitania do Porto de Aveiro.



A barra do Porto de Aveiro estava condicionada a embarcações de comprimento de fora a fora inferior a 35 metros.



Encontra-se ainda proibida a circulação nos molhes do Porto de Aveiro e nos esporões ao longo da costa, face à possibilidade de galgamento do mar, o que poderá colocar em causa a segurança de pessoas.



A autoridade marítima pede que se evitr circular junto da orla marítima e zonas ribeirinhas. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)