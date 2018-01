Melhoramentos urbanos no centro da Mealhada aprovados pela Câmara local 09 jan 2018, 18:22 O Centro histórico da Mealhada será objeto de duas ações de requalificação no âmbito de uma candidatura aprovada pelo Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU), do programa 2020, que ascendem a três milhões de euros.



Segundo informa a edilidade local, os anteprojetos foram ratificados e aprovados na última reunião de executivo.



A obra denominada “Requalificação de vazio urbano com parque de estacionamento” vai permitir a ligação entre a Avenida Manuel Lousada, a Rua Branquinho de Carvalho, a Rua das Oliveiras e a Rua 27 de Setembro. Esta intervenção, há muito desejada, vai permitir uma melhoria significativa no tráfego viário e pedonal, bem como criar um parque de estacionamento no centro histórico da cidade.



A segunda ação do PARU é a “Requalificação urbanística do centro histórico”, que será feita em duas fases: uma que abrange as ruas Visconde Valdoeiro e Cerveira Lebre (com a criação de espaços pedonais, zonas de aparcamento e melhoria de acesso ao Centro Escolar da Mealhada) e outra abrangendo as ruas Capitão Cabral e Dr. Luís Navega (troço que vai da rotunda do Cineteatro à Estação da CP). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

