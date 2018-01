CDS questiona tutela sobre encerramento do atendimento complementar do Centro de Saúde de Sever do Vouga 09 jan 2018, 18:17 Numa pergunta enviada ao Ministro da Saúde, os deputados do CDS-PP António Carlos Monteiro, João Pinho de Almeida e Isabel Galriça Neto questionam a tutela sobre o encerramento do atendimento complementar do Centro de Saúde de Sever do Vouga.



Os deputados querem saber se o Ministro confirma que o motivo para o encerramento do serviço de atendimento complementar do Centro de Saúde de Sever do Vouga (CSSV) se baseia na “indisponibilidade de profissionais médicos”, se esta “indisponibilidade” se deve à falta de recursos humanos em número suficiente para assegurar a prestação do serviço de saúde à população, e se sim, se esta falta de recursos humanos poderá estar relacionada com a falta de recursos financeiros, motivados por cativações na área da saúde.



Os deputados do CDS-PP questionam também se o Ministro acha razoável o encerramento de um serviço de atendimento complementar precisamente durante a época de inverno, em que se regista um aumento do número de casos de patologias inerentes à estação, e, finalmente, tendo os utentes sido informados de que a situação é provisória, para quando está prevista a reabertura do atendimento complementar do CSSV e que alternativa foi colocada à disposição da população.



Chegou ao conhecimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP que, por decisão do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga (ACeS BV), foi encerrado o Serviço de Atendimento Complementar do Centro de Saúde de Sever do Vouga (CSSV), de segunda a sexta-feira, das 20h00 às 23h00.



De acordo com a informação prestada aos utentes pelo coordenador daquela unidade de saúde, este encerramento será provisório e “baseia-se na indisponibilidade de profissionais médicos”, aguardando, aquele responsável, uma “nova solução para o atendimento complementar”.



O concelho de Sever do Vouga possui uma população residente de 12.356 habitantes (2011), sendo que a população da área abrangida pelo ACeS BV é maioritariamente uma população envelhecida, com várias patologias associadas. O encerramento do atendimento complementar, principalmente nesta altura do ano, quando há uma maior afluência às urgências na saúde devido à gripe, prejudica gravemente o seu acesso a cuidados de saúde primários.



O CDS-PP entende que os Cuidados de Saúde Primários são a “porta de entrada” para o Serviço Nacional de Saúde e entendemos que o Governo tem de continuar a política de reforço nestes cuidados de saúde. Os Cuidados de Saúde Primários deverão assegurar a necessária proximidade junto das populações e proporcionar os atos inerentes às suas características, com qualidade e em tempo clínica e socialmente adequado.



