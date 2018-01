O Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) anunciou hoje que viu reforçado em 8.815.349€ o seu capital estatutário, o qual ascende, agora, a 106 milhões de euros.



"O reforço de capital destina-se ao pagamento de dívida vencida, permitindo, assim, a melhoria da situação líquida e a regularização da dívida deste Centro Hospitalar", adianta uma nota informativa referindo ao acordo com o Despacho 1265/2017 da Secretaria de Estado do Tesouro.



O aumento de capital surge no seguimento de outros dois Despachos, da Secretaria de Estado da Saúde, relativos a reforços de financiamento por via do contrato programa de 2017 das instituições com a natureza Entidade Pública Empresarial (EPE).



O montante global ascendeu a cerca de 9 milhões de euros, permitindo ao CHBV "diminuir significativamente o seu passivo e assegurar a realização de investimentos mais urgentes".



A administração diz que vai usar algumas das verbas para a remodelação do espaço da consulta externa (balcão de atendimento, sala de espera), aquisição de equipamentos para a Patologia Clínica, aquisição de equipamentos clínicos para as especialidades de Ginecologia/Obstetrícia, ORL e Ortopedia e a climatização de vários serviços.