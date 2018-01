Tráfico de droga rendia 12 mil euros por mês a casal de Águeda 09 jan 2018, 11:28 Uma mulher residente em Águeda atualmente em prisão preventiva assumiu hoje, de manhã, no Tribunal de Aveiro, que esteve envolvida em tráfico de droga com o ex-companheiro, também detido, e outros seis arguidos que estão a ser julgados. "É verdade, mas não era um grupo. Davamo-nos bem, é certo, no entanto, cada um vendia para si", declarou no início do depoimento. A arguida confirmou que traficou cocaína e heroína juntamente com o ex-companheiro que traziam quase diariamente do Porto para Águeda."Não vendia haxixe" , disse para corrigir a acusação. Nas contas da GNR, que seguiu o casal durante dois anos com vigilâncias e escutas telefónicas os acusados chegavam a adquirir entre 250 e 300 euros de droga a cada viagem a bairros do Porto (60 a 70 doses). Compravam por 5 euros e vendiam pelo dobro. Os lucros rondavam 12 mil euros mensalmente. Os arguidos principais separaram-se em outubro de 2016. Segundo a mulher, o ex-companheiro passou a fornecer droga a clientes dos concelhos da Mealhada e Anadia. Até serem detidos pela GNR, em fins de março de 2017, continuaram, no entanto, a traficar em conjugação de esforços, vivendo da atividade. Aquando da operação da Guarda que desmantelou o grupo, foram apanhadas cinco pessoas, entre as quais duas mulheres. Buscas permitiram apreender 12.500 euros, quase 560 doses de haxixe, 130 doses de cocaína, 17 doses de heroína, uma arma de alarme, 18 telemóveis e uma viatura ligeira de mercadorias, entre outros artigos relacionados com o tráfico. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

