Pedro Moreira entra na história do Beira-Mar (DA) 09 jan 2018, 09:39 Pedro Moreira completou, no domingo, 235 jogos oficiais pela equipa principal de Aveiro, ultrapassando António Sousa (234) e inscrevendo o nome na história do clube. E no fim do jogo com a Atlética de Avanca, recebeu os parabéns e aplausos da equipa(ler artigo) Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

