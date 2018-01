Feirense vence em casa do Estoril-Praia com dois autogolos (Sapo Desporto) 08 jan 2018, 23:43 O Feirense venceu hoje em casa do Estoril-Praia, por 2-0, em encontro da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, decidido por dois autogolos dos ‘canarinhos’.



Os defesas centrais Pedro Monteiro (21 minutos) e Kyriakou (56) marcaram, na própria baliza, os dois golos do Feirense, que se manteve no 13.º posto, com 17 pontos, agora cinco acima da zona de despromoção (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

