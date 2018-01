Albergaria-a-Velha: Maioria camarária nega aumento do endividamento 08 jan 2018, 23:13 80% do investimento da Câmara para 2018 destina-se ao pagamento de obras em ano eleitoral, acusou o PSD através dos seus vereadores.



Esta foi uma das razões invocadas pelos dois eleitos da oposição para votarem contra as Grandes Opções do Plano (GOP) e orçamento do ano que agora arrancou.



Segundo a declarações de voto de Licínio Pimenta, que foi candidato social democrata à presidência do municípios nas últimas eleiçoes, "mais uma vez, se constata um aumento na despesa corrente, o que traduz um consequente baixo investimento", uma "tendência" que o partido já criticou no anterior mandato.



O PSD critica, de resto, que não tivessem sido incluídos pela maioria CDS novos projetos no início do mandato. Foi deixado ainda um alerta para "o aumento significativo de endividamento, o mais significativo dos últimos dez anos" e o aumento do quadro de pessoal.



No esclarecimento dado aquando da votação das GOP, o líder da edilidade afastou o agravamento da situação financeira e justificou as prioridades traçadas como "uma aposta do executivo na melhoria da qualidade de vida das pessoas" com um conjunto de "iniciativas que representam despesa."



António Loureiro renovou o empenho em dar "continuidade" a vários projetos em curso, destacando as melhorias na zona industrial com a infraestruturação de novos arruamentos com uma candidatura já aprovada no Portugal 2020.



Desta forma, a autarquia deseja oferecer melhores condições para a captação de novas empresas e ampliação das existentes.



O orçamento da Câmara de Albergaria-A-velha para 2018 ronda 16,9 milhões de euros. Notícias Relaccionadas 22 dez 2017, 12:55 Orçamento de Albergaria-a-Velha para 2018 totaliza 16.979 900 euros

