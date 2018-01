Duas novas escolas primárias no concelho de Anadia 08 jan 2018, 21:20 O novo ano em Anadia ficou marcado pela abertura de novas escolas para alunos do 1º ciclo do ensino básico (1º CEB) de Vila Nova de Monsarros e de Aguim. "Os edifícios foram objeto de obras de requalificação visando dotar as instalações de melhores condições de conforto e de segurança, e permitindo tornar aqueles espaços mais aprazíveis para as respetivas comunidades educativas", adianta a autarquia local. Segundo o comunicado, 103 alunos (36 em Vila Nova de Monsarros e 67 em Aguim) viram melhoradas as condições em que decorrem as suas atividades de educação e ensino. O investimento realizado pela autarquia ultrapassou os 600 mil euros, mas esta apresentou, entretanto, uma candidatura ao Centro 2020, com vista à obtenção de comparticipação, através de fundos comunitários, para as obras realizadas na EB1 de Aguim. "Para além da requalificação dos edifícios, a autarquia adquiriu também novo mobiliário, material didático, e equipamentos informáticos, nomeadamente quadros interativos. A EB1 de Vila Nova de Monsarros foi ainda equipada com material de refeitório, uma vez que os alunos vão passar a fazer as refeições no edifício da escola, sendo estas fornecidas pelo Centro de Apoio Social de Vila Nova de Monsarros, através de protocolo estabelecido entre o município e aquela instituição." No âmbito do plano de requalificação de estabelecimentos escolares do concelho de Anadia, estão atualmente a decorrer profundas obras de beneficiação na EB1 de Tamengos. Orçada em cerca de 370 mil euros, a intervenção deverá ficar concluída no decorrer do presente ano letivo. O executivo camarário tem em fase de elaboração o projeto de requalificação para a EB1 de Mogofores, cujo concurso deverá ser lançado até ao início do próximo verão. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

