Um homem de 23 anos residente na Murtosa acusado de violência doméstica remeteu-se ao silêncio no início do julgamento, esta manhã, no Tribunal de Aveiro.



Já a vítima, ex-esposa, pediu para prestar declarações na ausência do arguido, assim como de familiares deste e mesmo do público, o que levou o coletivo a restrigir a publicidade da audiência durante o depoimento.

Na altura, foram tomadas cautelas, igualmente, para os dois não se cruzarem no palácio de justiça.



Segundo a acusação deduzida pelo Ministério Público (MP), os factos mais graves ocorreram quando a ofendida levava a filha de nove anos a casa do ex-marido, para cumprir as visitas parentais decididas aquando do divórcio, em 2013.



O arguido, operário da construção civil, agarrou na menor e agrediu a ex-mulher à cabeçada e com murros. Só parou quando travado pelo companheiro atual da vítima que a acompanhava.



Até uma patrulha da GNR chegar ao local, o acusado ameaçou pegar numa arma e "matar-vos a todos".



A mulher acabou por receber assistência de socorristas dos bombeiros da Murtosa e foi transportada ao hospital.



Depois deste episódio das agressões, o arguido insistiria nas ameaças de morte.



Agora, além do crime de violência doméstica, responde ainda por posse de arma proibída, uma vez que tinha em casa, aquando de buscas policiais, um petardo.



O Hospital de Aveiro exige ao acusado o pagamento das despesas dos cuidados de saúde. A ofendida também exige uma compensação financeira.