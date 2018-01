Homem suspeito de coação sexual proibido de frequentar as imediações da escola secundária de Estarreja 08 jan 2018, 13:58 A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Aveiro, confirmou a detenção de um homem, desempregado, fortemente indiciado pela prática do crime de coação sexual.



A ocorrência fora reportada à GNR de Estarreja na passada sexta-feira.



"Os factos criminosos ocorreram junto da Escola Secundária de Estarreja, tendo o suspeito abordado uma jovem adolescente, com 16 anos de idade, quando a mesma se encontrava sozinha na via pública, tendo-a obrigado, sob constrangimento físico, a sofrer actos sexuais de relevo, que apenas interrompeu graças à resistência oferecida pela mesma e ao receio de que aparecesse alguém em socorro da menor", relata um comunicado.



O detido, com 45 anos, já com antecedentes criminais por crimes da mesma natureza, foi presente às competentes Autoridades Judiciárias da Comarca de Aveiro, tenho ficado sujeito às proibições de contactos com a vítima e de frequentar as imediações do estabelecimento escolar e ainda à obrigação de apresentações periódicas em posto policial. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

