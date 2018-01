Aveiro: Novas datas para a peça "Quixote: as peripécias de um cavaleiro doido" 08 jan 2018, 13:00 O Círculo Experimental de Teatro de Aveiro (CETA) inicia o ano com a reposição da peça "Quixote: as peripécias de um cavaleiro doido" .



"Para quem não viu este cavaleiro e para quem viu e quer ver de novo" foram agendadas novas datas para 14, 20, 21, 27 e 28 de janeiro, às 16:00, informa a companhia de teatro amador.



Com 11 músicas originais, a peça baseada num texto e encenação de Kelly Varella com músicas de Rafael Campanile "narra a história de Alonso Quijada, nobre senhor apaixonado por livros de cavalaria, que rompeu com a realidade mergulhando num mundo repleto de sonhos e fantasia. Num universo cheio de aventuras, batalhas, anseios e muita confusão, Alonso Quijada, intitulado Dom Quixote de la Mancha, e seu fiel escudeiro, Sancho Pança, saem em busca de aventuras."



Feiticeiros, gigantes, princesas e castelos povoam a história que conta como um elenco formado por Joana Cardoso Pereira, João Rodrigues, Mané Sanches e Romena Laranjeira.



Referência ainda para a participação do músico e Arnaldo Cucu. A ilustração é Maria João Canedo.

