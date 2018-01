Alunos de Cozinha e Pastelaria aprendem ‘segredos’ de confeção da Fogaça da Feira 07 jan 2018, 22:15 Pela primeira vez em 12 edições, a Mostra de Fabrico de Fogaça da Feira vai sair do salão nobre do Castelo para uma demonstração técnica e prática na cozinha da Escola Básica e Secundária de Santa Maria da Feira. No dia 10 de janeiro, produtores locais do tradicional pão doce vão revelar aos alunos finalistas do Curso Profissional Técnico de Cozinha e Pastelaria os ‘segredos’ de fabrico da genuína Fogaça da Feira.



A partir das 14h00, os produtores locais vão dar início à confeção da tradicional Fogaça da Feira, com uma demonstração das principais fases do processo de fabrico. O objetivo é sensibilizar os futuros profissionais de cozinha e pastelaria para a importância de manter a receita e as técnicas de confeção originais, nomeadamente a forma de amassar, enrolar e cortar a massa, bem como tempo de cozedura deste pão doce secular.



A Mostra de Fabrico é organizada pelo Agrupamento de Produtores de Fogaça da Feira, em parceria com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Tem o apoio da Confraria da Fogaça e Escola Básica e Secundária de Santa Maria da Feira.



A partir das 16h30, produtores de Fogaça do Agrupamento, parceiros e provadores convidados farão a degustação da Fogaça produzida pelos alunos durante a tarde. Este momento contará com a colaboração do Curso Profissional Técnico de Restaurante e Bar da mesma escola. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)