Acidente na A25, em Aveiro, causou morte de motociclista 07 jan 2018, 18:42 Um motocilista de 54 anos perdeu a vida na A25, junto do nó da Pirâmides, cidade de Aveiro, esta tarde.



Os Bombeiros Novos foram ativados para o acidente pelas 17:00



Tudo indica que o motocilista despistou-se e depois foi colhido na via por uma viatura ligeira de passageiros no sentido Viseu - Aveiro (Km 8.4).



A vítima tinha residência na zona de Vagos. O óbito foi declarado no local pelo médico do INEM.



A GNR está a investigar as circunstâncias do acidente. Estiveram no local meios de socorro com 16 efetivos e quatro viaturas. (em atualização)

