O Gafanha cumpriu o objetivo traçado para este domingo, ao vencer em Ferreira de Aves (0-2) a contar para a 15ª jornada da Série C do CdP.



A formação de Ílhavo segue em sexto lugar, com 28 pontos.



O Águeda perdeu ontem na Madeira com o Marítimo B, por 2-0, ocupando o terceiro lugar (32 pontos).



O Anadia empatou a zero no reduto do Benfica e Castelo Branco, que é segundo com 34 pontos.



O Leiria lidera com 35 pontos, depois de ter vencido no campo do Águias do Morodal por 0-2 (mais informação).