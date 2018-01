Futebol distrital: Beira-Mar jogou o suficiente para garantir os três pontos 07 jan 2018, 18:02 O Beira-Mar venceu o Avanca por 2-1 a contar para a 14ª jornada do principal campeonato distrital.



Ficha e vídeo do jogo Apesar de algum maior domínio dos visitantes durante a primeira parte, a equipa da casa chegou ao intervalo em vantagem, graças a um remate de Artur, aos 27m, aproveitando o desvio defensivo após cruzamento de Letz. O golo acalmou as hostes locais que tinham visto na jogada anterior o guardião aveirense ser obrigado a sair da baliza ao encontro de Horácio que, antes do choque, ainda logrou fazer o ´chapéu´, levando a bola a sair junto ao poste. Aparício teve nos pés o segundo do Beira-Mar, o que não aconteceu por mérito do guardião forasteiro. Até ao descanso, a equipa da casa pressionou mais, mas faltou eficácia na frente de ataque onde Zé Bastos ganhou lugar com a saída de Mário. A segunda parte foi mais emotiva. Alex, assistido por Aparício, fez o 2-0 com 58 m de jogo, a finalizar uma das melhores jogadas de ataque dos locais.



No entanto, o Avanca não só conseguiu reduzir pouco depois por Nilson, que apareceu sozinho junto ao poste, como deu boa réplica em busca do empate ao refrescar o ataque com Cabilhas e João Valente. O treinador do Beira-Mar reconfigurou a equipa com as substituições, mas sem grandes melhorias. Do banco avancanense saltou para o campo Castro, ex-Beira-Mar, a tempo ainda de fazer um remate rasteiro que João Figueiredo defendeu com dificuldade.



No derradeiro minuto de seis atribuídos para compensações, Aranha, um dos mais inconformados do Beira-Mar, merecia melhor sorte quando desferiu um remate cruzado que levou a bola ao poste. A ronda não trouxe alterações na frente da classificação. Os aurinegros continuam em terceiro (28 pontos), a par do Bustelo, que venceu em casa o Esmoriz (1-0). O São João de Ver ganhou ao Vista Alegre (4-2) e segue em segundo (30 pontos). Na frente, agora com 35 pontos, está o Lourosa, que venceu em casa o Canedo por 2-1 (mais informação). Declarações "Nem sempre jogámos com a qualidade que pretendíamos. O jogo acabou por ser muito repartido na primeira parte. As melhores oportunidades foram nossas. O Avanca respondeu, não tinha nada a perder. Fomos justos vencedores, controlámos melhor o jogo. O campeonato é muito duro, abordamós todos os jogos como finais para chegarmos onde queremos" - Cajó, treinador do Beira-Mar.



"Tenho de dar os parabéns à minha equipa, os jogadores foram briososos e tiveram várias situações para empatar. Entrámos muito bem, a contrariar a profundidade do Beira-Mar, a saber o que fazer em termos defensivos. O resultado mais justo seria o empate" - Rui Valente, treinador do Avanca .

