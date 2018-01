Basquetebol/ Liga: Oliveirense volta a drrrubar o FC Porto (81-66) 07 jan 2018, 00:14 Grande espetáculo no Pavilhão Dr. Salvador Machado, com a Oliveirense Basquetebol a vencer o FC Porto, fruto de uma segunda parte de alto nível. Com este resultado, que colocou um travão numa série de seis triunfos consecutivos dos “azuis e brancos”, os comandados de Norberto Alves cimentaram a segunda posição, importando destacar que já na primeira volta a formação de Oliveira de Azeméis havia levado a melhor no Dragão Caixa. Foi um jogo com duas partes distintas, já que até ao intervalo o equilíbrio foi a nota dominante, com o FC Porto em bom plano. (ler artigo) Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

