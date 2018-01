"No grupo há muitas soluções" - Cajó (treinador do Beira-Mar) 06 jan 2018, 18:27 O treinador do Beira-Mar não esconde que as mais recentes baixas (Cancela e Mário) tiram qualidade ao plantel, no entanto garante que existem alternativas à altura.



"À partida pode parecer que perdemos bons jogadores - e é verdade são bons jogadores, têm qualidade -, mas no grupo há muitas soluções", referiu Cajó na antevisão do jogo com o Avanca, este domingo.



"Não tenho três jogadores para cada posição, mas tenho três soluções por posição. E quem conhece o jogo está sempre mais perto de interpretar melhor a função, de melhorar o rendimento, de remarmos todos para o mesmo lado", acrescentou o técnico.



Sobre reforços, defendeu prudência sem afastar boas oportunidades. "É preciso ter muito cuidado, podemos fechar a porta a um novo atleta que pode aparecer, que fica sem espaço", afirmou referindo-se à existência de "qualidade" nos juniores. "Mas pode entrar um ou outro jogador que acrescente qualidade, agora se vier de fora tem de perceber o que é isto de jogar ao Beira-Mar", disse Cajó garantindo não estar preocupado.



Quanto ao Avanca, avisou para a boa capacidade defensiva dos visitantes. "Vai ser um osso duro de roer, seriam a melhor defesa se excetuarmos uma derrota por 4-0. Mas nós estamos muito fortes, a semana de trabalho foi muito boa", concluiu. Notícias Relaccionadas 05 jan 2018, 23:50 Beira-Mar: "É um caminho difícil, mas o grupo está unido" - Zé Bastos Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)