Inovação obriga fábrica de quadros em alumínio a reforçar formação técnica 06 jan 2018, 17:44 "Crítico é a falta de técnicos especializados sobretudo na região de Águeda /Aveiro", alerta Armando Levy Silva, administrador da Triangle´s.



Uma carência que "dificulta e muito o desenvolvimento dos projetos nos timings exigidos pelos clientes" da mais recente empresa a dar ´cartas´ no sector das duas rodas. Inaugurada em outubro, a nova fábrica de produção de quadros inovadores em alumínio para bicicletas mereceu um destaque na newsletter do Programa Compete 2020.



A empresa aguedense tem vindo a integrar engenheiros no seu departamento de Investigação & Desenvolvimento (I&D), assumindo o desafio de acrescentar formação para que compreendam aspetos técnicos específicos, como as geometrias dos quadros, os comportamentos do alumínio no processo de soldadura ou o tratamento térmico.



A Triangle´s, Cycling Equipment resulta da parceria de três empresas portuguesas há muito ligadas ao setor do ciclismo: a Rodi, a Miranda e a Ciclo Fapril.



O consórcio decidiu avançar com a fabricação de quadros em alumínio destinados à produção de bicicletas, com modelos para bicicletas elétricas e bicicletas comuns, utilizando tecnologias inovadoras de transformação do alumínio, onde se destaca o processo de soldadura, que é totalmente robotizado.



O alvo é o segmento médio alto, com particular enfoque nos quadros para bicicletas elétricas.



Mais de 66% da produção da Triangle’s será para exportação, principalmente para os mercados da Europa, sendo 90% no caso das E-bikes.



O projeto irá criar 106 postos de trabalho diretos dos quais 11 com formação superior.



O projeto conta com o apoio do COMPETE 2020 no âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação, envolvendo um investimento elegível de 14 milhões de euros o que resultou num incentivo FEDER de cerca de 8,5 milhões de euros.



Discurso direto "A Rodi e a Miranda são já fornecedores dos maiores fabricantes de bicicletas na Europa e, na Miranda são especialistas em peças de alumínio forjadas que a Triangle’s irá integrar nos quadros. A Ciclo Fapril tem um grande know-how em soldadura, a amizade que liga os administradores destas três empresas e o acreditar no projeto, facilitou esta Joint Venture. Um projeto 100% inovador, a Triangle’s é a única fabrica no mundo a soldar quadros 100% por Robots, tem sempre grandes desafios. Destaco os principais, que foram a seleção dos fornecedores e construir a equipa de colaboradores" - Armando Levy Silva.



