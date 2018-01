A primeira sessão de cinema no Teatro Aveirense em 2018 de "Os Filmes das Nossas Terças" exibe dia 9, pelas 21:30, o filme "O meu belo sol interior", da realizadora francesa Claire Denis.



Isabelle (interpretada pela atriz Juliette Binoche), é uma mulher parisiense, inteligente e sofisticada em tempo de mudanças. Divorciada há já vários anos, agora que chegou aos 50 anos e encontrou a estabilidade em várias áreas da sua vida, sente que terá chegado o momento de procurar o amor verdadeiro. Porém, entre uma relação e outra, dá-se conta do quanto é difícil encontrar alguém que a preencha verdadeiramente.



No elenco surgem grandes nomes do cinema francês como os atores Xavier Beauvois, Philippe Katerine, Josiane Balasko, Sandrine Dumas, Valeria Bruni Tedeschi e Gérard Depardieu.



Claire Denis foi assistente de diretores como Jacques Rivette, Costa-Gavras, Jim Jarmusch, e Wim Wenders, antes de abraçar a realização.



Autora de filmes com “Bom trabalho”, “35 Shots de Rum”, “Uma Mulher Em África”, viu este seu filme ser distinguido ex-aequo com o Prémio SEC da Quinzena dos Realizadores do Festival de Cinema CANNES 2017. Anteriormente os seus filmes foram premiados em festivais como Berlim, Locarno, Namur e Roterdão.



O filme de curta metragem escolhida para esta sessão é LUZ CLR dos realizadores aveirenses Miguel Lima e Vasco Vieira.

A obra dá a conhecer a história inspiradora da arte do fotógrafo José Cruz (com estúdio em Cacia). Com 20 anos de experiência, decide mudar de vida e dedicar-se a tempo inteiro à fotografia de recém-nascidos. O sucesso das suas imagens deram-lhe o prémio “MQEP pela European Federation of Photographers (2012)”, entre outras distinções.

Um percurso de muito trabalho que se traduz numa história envolvente de imagens que respiram amor. Este filme foi nomeado para os Prémios SOPHIA 2015 e distinguido com o “Lenzing Award, 43rd Festival of Nations, na Áustria.



Durante o mês de janeiro, Aveiro poderá ainda ver na terça-feira dia 16 o filme “A Festa” de Sally Potter e no dia 30, “Uma mulher não chora” de Fatih Akin. Com estes filmes serão exibidas curtas metragens dos realizadores portugueses Clídio Nóbio e Manuel Matos Barbosa.



Os "Filmes das Nossas Terças" são uma iniciativa Teatro Aveirense, Plano Obrigatório e Câmara Municipal de Aveiro e têm o apoio do ICA e Ministério da Cultura. Os bilhetes têm um custo de 4€ (desconto de 50% no bilhete mensal) e estão à venda nos locais habituais.