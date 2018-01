“Reis de Palmo e Meio” seleciona pretendentes ao trono do carnaval infantil de Estarreja 06 jan 2018, 16:56 O município de Estarreja organiza um concurso para selecionar os reis do carnaval infantil.



Podem candidatar-se crianças entre os 6 e os 12 anos. O prazo decorre até dia 14 de janeiro.



Segundo a edilidade, o concurso “Reis de Palmo e Meio” está aberto a crianças de Estarreja.



"A iniciativa que se realiza pelo segundo ano consecutivo é destinada a todas as crianças entre os 6 e os 12 anos matriculadas nos estabelecimentos de ensino do município", refere um comunicado.



Cada participante deve realizar um vídeo original e criativo onde destaque os motivos pelos quais considera ser a melhor escolha para Rei ou Rainha do Carnaval Infantil 2018.



"Estimular o talento e criatividade das crianças do município é o objetivo do concurso, fomentando o sentimento de pertença relativamente a um dos eventos mais marcantes da cidade", adianta a autarquia. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)