Ribau Esteves promete ambição e realismo na gestão municipal no ano agora iniciado.

Uma mensagem do presidente deixada no site da autarquia. "Em 2018 apostamos em executar bem, com rigor e intensidade, as Grandes Opções do Plano (GOP) e o Orçamento da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) que aprovámos no final de 2017, num exercício realista e ambicioso, de consolidarmos a reforma organizacional e financeira da Câmara continuarmos a recuperação financeira, e aumentarmos o investimento no desenvolvimento do município de Aveiro tirando o máximo proveito dos Fundos Comunitários do Portugal 2020".

O Orçamento 2018 atinge 88,6 milhões de euros, destinando-se cerca de 21 milhões ao pagamento das dívidas com o empréstimo do Fundo de Apoio Municipal. Uma parte relevante dos investimentos, cujas operações se encontram em diferentes fases de desenvolvimento, é executada com a utilização de Fundos Comunitários do Portugal 2020, no âmbito dos contratos já assinados. São os casos da reabilitação da Escola Secundária Jaime Magalhães Lima em Esgueira e da Escola 2º e 3º Ciclo João Afonso de Aveiro, assim como a nova Escola de 1º Ciclo de São Bernardo integrada na EB 2,3, com fundo perdido de 2,4 milhões de euros.

Na saúde estãos inscritas obras de reabilitação das extensões de Aradas, Eixo, Oliveirinha, São Bernardo e São Jacinto com meio milhão de euros.

A cultura incluiu a reabilitação do Museu de Santa Joana e da Igreja das Carmelitas, com um fundo de dois milhões de euros.

No Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA), avançam as intervenções de qualificação de estradas, estacionamentos e outras áreas do espaço público, construção de ciclovias, qualificação de edifícios e ativação de novas funções da Antiga Estação da CP, do Edifício Fernando Távora, e intervenções de qualificação dos Bairros Sociais de Santiago, Griné e Caião, com fundo perdido de 11 milhões de euros.

No Baixo Vouga Lagunar (operação gerida pela CI Região de Aveiro) está previsto a construção da Ponte Açude do Rio Novo do Príncipe e as obras do sistema de defesa primária (22 milhões de euros).