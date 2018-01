Após a goleada (4-0) que afastou o Bustelo da Taça Distrital, o Beira-Mar volta a focar-se no campeonato, tendo pela frente a Atlética de Avanca.



A equipa aveirense está empenhada em alcançar domingo a segunda vitória consecutiva na prova principal, depois de ter terminado 2017 a ganhar fora de casa (1-3, em Esmoriz).



A semana de preparação do embate da 14ª jornada com os avancanenses (sétimos com 20 pontos) ficou marcada pela saída de mais dois jogadores que iniciaram a época: O lateral Cancela e o ponta de lança Mário, este último quando era dos mais utilizados e melhor marcador (seis golos).

O presidente Hugo Coelho garantiu que o jogador de São João da Madeira manifestou "reiterado interesse" nas últimas semanas para dar outro rumo à carreira, em clubes pelos quais tem maior afinidade, e a desmotivação para continuar em Aveiro "era bem patente e podia afectar o grupo". O líder da direção assegurou ainda que o acordo de desvinculação "motivou cautelas".



Este apagamento ajuda a explicar que na partida disputada no campo da Barrinha Zé Bastos tenha reaparecido a titular na frente de ataque e manteve a confiança do treinador Cajó na Taça, correspondendo com dois golos (tem apenas um no campeonato, aquando da receção ao São João de Ver).



O experiente ponta de lança (33 anos) fez a antevisão da partida com a equipa onde iniciou a carreira, e permaneceu algumas épocas, ainda sem que fossem oficializadas as mais recentes saídas do plantel aurinegro.



"É mais um jogo bastante dificil como tem sido esta época, perante um bom adversário que também gosta de jogar", comentou.



O Avanca vem de dois jogos positivos: eliminou o Oliveira do Bairro da Taça Distrital nas grandes penalidades e empatou a zero, em casa, com o líder Lourosa.



Já o Beira-Mar é terceiro a par do Bustelo, ambos com 25 pontos (mais informação). No jogo da Taça Zé Bastos bisou, depois de um longo jejum. "É sempre bom marcar golos e ajudar a equipa", disse.



A luta pelos lugares cimeiros envolvendo várias equipas era esperada pelo avançado em época de estreia no Beira-Mar. "Não estamos surpreendidos, porque já sabíamos desde o inicio que ia ser assim. É um caminho dificil, mas o grupo está unido e sabe qual é o nosso objectivo", referiu.



Os aurinegros vão continuar a usar o Estádio Municipal de Aveiro, por razões de segurança. Zé Bastos mostra-se agradado pela opção. "Nós gostamos de jogar lá, temos outras condições. Esperamos que os nossos sócios e adeptos continuem a ajudar e apoiar", pediu.



Já os desaires que ditaram perdas de pontos importantes são relativizados. "Enquanto for possível, vamos fazer de tudo. O campeonato ainda nem a meio vai, faltam muitos jogos, muitos pontos. Como disse, o grupo está unido e com a força dos nossos adeptos, vamos lutar por todos os pontos", vincou.

* Foto: Sport Clube Beira-Mar