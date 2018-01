Os distritos do centro e norte do continente estão sob ´Aviso Amarelo´ devido à chuva e vento fortes e a queda de neve, acima dos 1.400 metros, segundo previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria, o ´Aviso Amarelo´, segunda situação de risco numa escala de quatro, prevê-se a ocorrência de "períodos de chuva temporariamente forte, passando a aguaceiros, que podem ser de granizo e acompanhados de trovoada".



Os distritos de Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo serão fustigados também por "vento forte" (ler artigo).