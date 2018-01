Futebol: Gafanha anuncia segundo reforço para o ataque e já tem orgãos da SAD formalizados 05 jan 2018, 22:45 O Grupo Desportivo da Gafanha anunciou esta sexta-feira William Ziegler (Sacy) como o mais recente reforço para a equipa que disputa a série C do Campeonato de Portugal.



O treinador André David passou a contar com este novo avançado brasileiro de 21 anos, que chega do Pasteleira. O jogador passou também Sporting de Espinho.



Na quinta-feira tinha sido anunciado outro jogador para a linha avançada, Tucka, 21 anos, que chegou por empréstimo do Arouca.



O Gafanha desloca-se domingo a Ferreira das Aves em busca da terceira vitória consecutiva.



Nesta altura, a equipa segue em sexto lugar com 25 pontos (sete vitórias, quatro empares e três derrotas).- Entretanto, o Grupo Desportivo da Gafanha SAD formalizou, em novembro passado, os seus primeiros orgãos sociais.



João Paulo Ramos, presidente do clube, acumula os cargos principais. A equipa de gestão da SAD inclui dois administradores: Paulo Almeida e Nuno Lima.



A SAD para gerir o futebol sénior foi criada com um capital social de 50 mil euros.

