Arouca: Câmara comparticipa no orçamento do geoparque com 250 mil euros (Rodaviva) 05 jan 2018, 20:07 No passado dia 27 de Dezembro, foi aprovado, em reunião de assembleia geral da AGA - Associação Geoparque Arouca, por unanimidade, o Plano de Actividades e Orçamento para o ano 2018, proposto pela direcção. Deste plano fazem parte a estratégia e actividades definidas para este novo ano, com o objectivo de responder às necessidades de valorização e dinamização do património natural e cultural do território classificado Arouca Geopark, enquanto Geoparque Mundial da UNESCO (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

