“Afirmar o PS em Aveiro” é o lema da recandidatura de Manuel Oliveira de Sousa à liderança da concelhia do PS nas eleições agendadas para 19 de janeiro.



O atual presidente da Comissão Política e vereador na Câmara Municipal é, nesta altura, o único candidato conhecido.



Depois de em junho de 2016 ter assumido a presidência do PS de Aveiro, Oliveira de Sousa confirma a disponibilidade para a recondução no cargo.



"Feita a avaliação interna, que incluiu os resultados eleitorais de 1 de outubro, quer na reunião da Comissão Política quer na Convenção Autárquica de S. Jacinto", Manuel Oliveira de Sousa diz que "aparece com o apoio do partido para continuar à frente dos destinos do PS."



O professor considera que "é importante dar continuidade ao percurso iniciado e consolidar as propostas do PS para a Aveiro, num tempo altamente motivador, mas também de grave responsabilidade."



A candidatura "Afirmar o PS em Aveiro" quer ser "o ponto aglutinador para o programa de ação da candidatura que visará mais militância, renovação, liderança e cidadania, mais participação para que Aveiro tenha futuro com todos, próximo de todos e futuro partilhado."



O prazo de entrega de candidaturas termina a 11 de janeiro.



Nesta altura, cerca de 250 militantes podem usar o direito de voto nas eleições.